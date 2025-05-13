Эксперты определили 12 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом

По словам экспертов, эти модели редко выходят из строя.

Некоторые люди считают, что надежными могут быть только дорогие автомобили. Тем не менее некоторые бюджетные модели также могут похвастаться высокой выносливостью.

В издании SlashGear назвали 12 самых надежных автомобилей с пробегом, которые можно недорого купить на вторичном рынке. По словам экспертов, эти модели редко выходят из строя.

Чтобы составить этот рейтинг, в издании объединили данные из различных источников, включая J.D. Power, KBB, iSeeCars, NHTSA и другие. Также эксперты издания поделились своим мнением об этих автомобилях.

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12 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом:

Toyota Prius (2020 год)

Honda Civic (2022 год)

Lexus UX (2020 год)

Chevrolet Impala (2020 год)

Subaru WRX (2020 год)

Kia Soul (2022 год)

Mazda MX-5 Miata (2021 год)

Toyota Corolla (2022 год)

Ford Mustang (2020 год)

Kia Sedona (2020 год)

Mazda 6 (2021 год)

Toyota Camry (2021 год)

В рейтинг вошли сразу несколько спортивных моделей. Спорткары Mazda MX-5 и Ford Mustang оказались довольно надежными.

Также в рейтинг вошли кроссоверы Lexus UX и Kia Soul. По словам экспертов, эти модели оснащаются надежными двигателями.

Водителям с большими семьями подойдет Kia Sedona. Этот минивэн имеет высокие оценки надежности и безопаснее многих конкурентов.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших малолитражных автомобилей с пробегом. Лидер этого рейтинга предлагает стильный дизайн, высокие показатели надежности и приятную управляемость.

Кроме того, был определен лучший британский автомобиль всех времен. Среди кандидатов были такие известные модели, как Range Rover, Jaguar E-Type, McLaren F1 и Bentley Blower.

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