Правительство приняло решение купить банк за 1 гривню.

Кабинет министров принял решение о национализации выведенного с рынка "Сенс Банка".

Правительство постановило, что государство в лице Министерства финансов приобретет банк за 1 гривню, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Депутат также опубликовал соответствующее постановление правительства.

"Правительство приняло решение купить банк за 1 гривню. "Сенс" становится государственным банком. Орган управления - Минфин", - написал он в Telegram.

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Национализация финучреждения

29 мая 2023 года Верховная Рада приняла законопроект № 9107-1, который позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

20 июля 2023 года Национальный банк Украины принял решение о выведении с рынка "Сенс Банка" - бывшего "Альфа-Банка" и обратился к правительству относительно его национализации.

В Нацбанке отметили, что из-за связи владельцев Фридмана и Авена с режимом страны-агрессора к ним были применены санкции в Европейском Союзе, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокировку активов. Также указом президента Украины к Фридману, Авену и Косогову применены персональные санкции, в частности, в форме блокировки активов.

21 июля 2023 года в соответствии с решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в "Сенс банке" была введена временная администрация. При этом сервисы банка для физических лиц работают в обычном режиме.

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