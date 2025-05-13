По словам Зеленского, Украина абсолютно готова к действительно эффективному формату разговора.

Именно глава России Владимир Путин должен решать вопросы войны в Украине, потому что это его война. Так президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении объяснил, почему переговоры о прекращении огня должны быть именно с главой Кремля.

"Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним", - отметил Зеленский.

Украинский президент отметил, что сейчас наша страна активно готовит визит в Турцию.

Видео дня

"Сегодня позицию Украины мы очень подробно представили всем нашим партнерам. Я хочу поблагодарить за поддержку. Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня - длительное и безусловное. Очень важен также и каждый сигнал, что нужны прямые переговоры и на самом высоком уровне", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил заявление лидеров стран Северной Европы, стран Балтии, а также поблагодарил за поддержку, в том числе за поддержку переговоров.

"В целом европейские лидеры делают сильные заявления, делают очень сильные шаги... Знаем мнение, в том числе и Китая - по поддержке прекращения огня и переговоров. США ясно и недвусмысленно говорят, что лидеры должны встретиться. Украина абсолютно готова к действительно эффективному формату разговора", - подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, кто может остановить огонь со стороны РФ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только глава РФ Владимир Путин может прекратить огонь со стороны России. Отвечая на вопрос о встрече, которая может состояться между президентами Украины и РФ в Стамбуле, он сказал, что относительно прямых переговоров был "сигнал от России", переговоры на уровне лидеров стран также поддерживают США.

По словам Зеленского, если Путин действительно готов к прекращению огня, это открывает путь к соответствующим следующим шагам для окончания войны.