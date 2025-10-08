Евросоюз планирует согласовать кредит в 140 млрд евро до декабря.

Бельгия оказалась под большим давлением из-за разрешия использовать замороженные российские активы для предоставления "репарационного кредита" Украине, после того как Берлин и другие западные столицы изменили свою позицию, пишет Financial Times.

В издании напомнили, что около 190 млрд евро российских государственных активов, которые хранятся в Euroclear - центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, - были заморожены после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Однако многие западные страны, включая США, Германию и Бельгию, колебались использовать эти средства из-за опасений юридических и финансовых последствий.

За последние недели позиция Европы изменилась, особенно после того, как администрация Трампа призвала союзников из G7 "использовать или иначе распорядиться" российскими активами для финансирования обороны Украины.

Видео дня

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать 140 млрд евро в качестве кредита для вооружения Украины. Еврокомиссия объяснила, как такой "репарационный кредит" можно структурировать, подчеркивая, что Москва должна нести расходы за незаконную войну президента Путина.

Однако бельгийский премьер Барт Де Вевер попросил другие 26 стран ЕС взять на себя юридические и финансовые риски, связанные с кредитом, и гарантировать его полную сумму, чтобы Бельгия не была вынуждена возмещать деньги. Эта позиция вызвала критику в других столицах, особенно учитывая, что доходы Euroclear облагаются налогом в Бельгии.

"Три года Бельгия говорила, что Euroclear - бельгийский и прибыли тоже, а теперь, когда хочет поделиться рисками, заявляет, что Euroclear - европейский", - цитирует FT одного дипломата ЕС.

Другие страны подчеркивают солидарность: Польша согласилась принимать главный центр поставки вооружения в Украину, Дания отправляет самолеты F-16 без требований по совместному покрытию рисков.

Еврокомиссия уже попыталась развеять некоторые беспокойства Бельгии, добавив положение о покрытии займа за счет национальных условных обязательств в случае, если Россия начнет выплачивать военные репарации. В комиссии утверждают, что заем структурирован таким образом, что это не является конфискацией активов, и отмечает, что судебные решения вне блока не признаются ЕС. Но правительство Бельгии заявило, что "текущий план не удовлетворительный", и что условные обязательства "не решают вопрос покрытия рисков".

ЕС планирует согласовать кредит в 140 млрд евро до декабря, с первыми выплатами во втором квартале 2026 года.

Отмечается, что с 2022 года бельгийское правительство получило 3,6 млрд евро налогов на доходы от российских активов, и заявило, что эти средства полностью предназначены для поддержки Украины. Однако не все деньги уже переданы Киеву. Де Вевер отметил, что часть - 1 млрд евро - Бельгия оставляет как резерв на риски.

Его позиция вызвала недовольство некоторых лидеров ЕС, особенно из-за относительно низкой военной поддержки Украины со стороны Бельгии по сравнению с Данией, Швецией и Германией.

"Репарационный кредит" для Украины - главные новости

В сентябре стало известно, что Европейский союз обсуждает способы использования замороженных российских активов для поддержки так называемого "репарационного кредита" Украине с целью укрепления ее финансов военного времени и обхода риска вето со стороны дружественной Москве Венгрии.

По схеме, обсуждаемой в Брюсселе, Украина начнет выплачивать этот заем только после того, как получит репарации от России за ущерб, нанесенный войной.

Как сообщало агентство Reuters, сумма "репарационного кредита" Европейского Союза для Украины может составить до 130 миллиардов евро. Окончательный размер будет согласован с Международным валютным фондом. Кредит будет направлен на помощь Киеву в финансировании военных усилий. Его Украина погасит только после получения репараций от России в рамках будущего мирного соглашения.

При этом на саммите ЕС 1 октября не был достигнут прогресс в выдаче Украине кредита в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что Киев должен сам решать, как использовать запланированный европейский кредит, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов. По его словам, Украина должна иметь возможность использовать эти средства также для покрытия дефицита бюджета, а не только для закупки оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: