В Украине из-за кризиса и карантина растет спрос среди претендентов на работу за рубежом.

В Украине растет спрос среди претендентов на работу за рубежом. С приходом карантина он только вырос. В частности, в феврале 2021-го на сайте Jooble люди искали зарубежные вакансии более чем 70 тысяч раз.

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Об этом сообщает "Обозреватель".

Об этом свидетельствуют итоги исследования сайта по поиску работы Jooble совместно со стафінговою компанией ANCOR. 63% опрошенных работников физического труда готовы переехать в другой регион страны или за рубеж для работы по контракту или вахтовым методом.

Ключевые причины, которые мотивируют соискателей к такому шагу:

высшая зарплата;

официальное трудоустройство;

обеспечение местом жительства;

надбавка к зарплате в случае работы в сложных условиях;

дополнительные бонусы в виде оплаты проезда, питания, отдыха, расходов на мобильную связь, интернет, спецодежда.

В то же время 16% респондентов сообщили, что им не подходит работа по контракту или вахтовым методом. Прежде всего они просто не готовы переезжать в другой город или страну, а также опасаются, что работодатель может оказаться недобросовестным и обмануть их относительно уровня зарплаты или обещанных компенсаций, а предлагаемые условия проживания окажутся неприемлемыми.

Что этому предшествовало

Более 90% заробитчан не планируют искать работу в Украине, а в Польшу выезжает каждый второй соискатель за границей.

Выбирая страну для трудовой миграции, мигранты отдают предпочтение государствам ЕС: в 50% случаев это Польша, 11% - Чехия, 9% - Германия, 2% - Литва, 1,5% - Словакия.

Среди главных причин для рабочего переезда украинцы называют высокие зарплаты за рубежом - 60%, сложное финансовое положение семьи - 39%, безработица в Украине - 35%.

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Автор: Андрей Кибальный