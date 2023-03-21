Путин высказал убежденность, что "многогранное сотрудничество РФ и Китая и впредь будет развиваться на благо народов двух стран".

Российский президент Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил о готовности помочь китайскому бизнесу заменить западные компании, покинувшие Россию из-за санкций.

Также Путин похвастался, что две трети товарооборота России и Китая осуществляются в рублях и юанях.

"Важно, что во взаимной торговле используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику. Уже две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях", – сказал глава Кремля.

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Как пишут российские СМИ, Путин высказал убежденность, что "многогранное сотрудничество РФ и Китая и впредь будет развиваться на благо народов двух стран".

Санкции против России – прогнозы экспертов

РФ находится в топ стран мира, против которых введены международные санкции. Например, за год доходы России от экспорта нефти сократились примерно вдвое, хотя экспорт остался почти без изменений.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году россияне потеряют 50% своих годовых доходов от экспорта нефти и газа.

На фоне полномасштабного вторжения из России ушел ряд знаменитых брендов. Свое имущество иностранные компании продали российским бизнесам, но в связи с ограничением на импорт многие товары в России уже недоступны.

Россия во всем обвиняет Запад и ищет обходные пути, которые помогут ее ВПК получать технологии для ведения войны.

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