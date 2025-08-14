Юрий Рыбчинский отметил, что этот артист много помогает украинским защитникам.

Легендарный украинский поэт и народный артист Юрий Рыбчинский назвал артиста, с которого стоит брать пример.

По его словам, именно Михаил Хома, который ранее выступал под сценическим именем Дзидзьо, много помогает защитникам Украины. По словам поэта, певец делает это непублично, собирая деньги на концертах и благотворительных ужинах.

"Миша Хома, который так же, как я и ты любит деньги, собрал более 160 миллионов на ВСУ. Он ездил по всей Европе, Америке и давал концерты. Вот пример. И главное, что он об этом не вопил и не делал себе на этом рекламу", - отметил Рыбчинский в интервью Наталье Влащенко.

Видео дня

Юрий Евгеньевич также высказался о тех артистах, кто остался в Украине, но до сих пор работает на РФ и аудиторию страны-агрессора.

"Я считаю, что это несчастные люди, потому что им кажется, что россияне к ним будут относиться с большим уважением. А предателей нигде не любят и не уважают, и не доверяют", - подчеркнул он.

