Известная американская певица Тейлор Свифт, которая недавно анонсировала свой 12-й студийный альбом, рассекретила дату его выхода.

В своем Instagram звезда объявила, что ее новый альбом "The Life of a Showgirl" выйдет 3 октября. Также Тейлор представила обложку и трек-лист. Интересно, что в одной из песен можно будет услышать и голос певицы Сабрины Карпентер.

"И, детка, это шоу-бизнес для тебя. Новый альбом "The Life of a Showgirl" выйдет 3 октября. Продюсеры альбома: Макс Мартин, Shellback, Тейлор Свифт, Мерт Алас и Маркус Пигготт", - написала артистка.

Позже Свифт высказалась о своем новом альбоме так:

"Этот альбом о том, что происходило за кулисами моей внутренней жизни во время тура, который был таким бурным и ярким. Он появился во время самого драматического состояния, в котором я находилась в своей жизни, и поэтому эта энергия чувствуется в песнях".

Певица отметила, что в пластинку вошли 12 композиций.

"Это альбом, который я хотела сделать очень давно. Я склонна писать много-много музыки, поэтому есть соблазн выпустить много треков. Но хотелось сделать альбом, который будет качественным, чтобы все в нем сочеталось, как идеальный пазл - эти 12 песен для моего 12-го альбома. Я чувствую, что мы достигли этого", - добавила Тейлор.

