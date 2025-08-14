Утверждается, что это самый тонкий смартфон на рынке с аккумулятором емкостью 7000 мАч.

Китайский производитель Xiaomi вывел на рынок новый бюджетный смартфон от своего суббренда Poco – M7 Plus 5G. Новинка выделяется сочетанием емкой батареи и большим геймерским экраном, пишет GSMArena.

Устройство может похвастаться аккумулятором 7 000 мАч с поддержкой 33-ваттной проводной зарядки и 18-ваттной реверсивной. Утверждается, что это самый тонкий смартфон на рынке с подобной батареей. Дисплей – 6,9‑дюйма, IPS, с разрешением 2340×1080 и частотой 144 Гц.

Работает телефон на Snapdragon 6s Gen 3 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Из коробки установлен Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0 и гарантией четырех лет обновлений. Новинка получила защиту от брызг по стандарту IP64, 50-мегапиксельную основную камеру, а также фронталку на 8 Мп, размещенную в отверстии по центру экрана.

Дизайн устройства тоже довольно необычный. Задняя крышка разделена на квадраты и прямоугольники. Еще одна примечательная вещь – двухцветный ободок.

Poco M7 Plus 5G уже поступил в продажу в ряде регионов. Например, в Индии версия с 6/128 ГБ оценена в 13 999 рупий или около 6660 грн. Вариант с 8/256 ГБ обойдется в 7100 грн.

Ранее в этом месяца Xiaomi отключила от обновлений еще 9 смартфонов. Среди них немало бюджетных моделей, которые в свое время пользовались большим спросом.

А уже в сентябре представят флагманскую линейку Xiaomi 16. Известно, что они будут первыми Андроидами на базе Snapdragon 8 Elite 2. Также появится новая модель Xiaomi 16 Pro Max, которая будет отличаться батареей 7500 мАч и топовыми камерами.

