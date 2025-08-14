Погоду в Украине будет определять антициклон Julia.

До конца лета остается еще две с половиной недели, поэтому стоит спешить наслаждаться теплом, тем более, что погода в Украине остается комфортно теплой. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Так, она рассказала, что погоду в Украине будет определять антициклон Julia, поэтому практически повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха составит +23...+28 градусов. В то же время в двух регионах - на Закарпатье и в Крыму - столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Видео дня

"Жара еще обещает прийти, но пока - температурный комфорт", - прогнозирует Диденко.

В Киеве 15-го августа без осадков, и комфортно тепло, +25 градусов.

Жара не продержится долго

Ранее синоптик Диденко прогнозировала, что в конце недели в ряде областей резко похолодает.

По ее данным, в воскресенье, 17 августа, жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, где столбики термометров покажут +30...+36 градусов. Однако такая погода будет не по всей стране - на западе и севере 17-го августа станет значительно свежее, +20...+25 градусов максимально, предупредила она.

Вас также могут заинтересовать новости: