Импорт чипов из Турции и ОАЭ резко вырос после вторжения РФ в Украину. Возможно, через эти страны европейские товары поступают в Россию.

Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и стран "Большой семерки", чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологии, важных для войны против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, который говорил на условиях анонимности. По его словам, российский импорт в основном вернулся к уровню 2020 года.

Согласно анализу данных о торговле, современные чипы и микросхемы, изготовленные в ЕС и других государствах, доставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, считает дипломат.

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Поставки из Китая в Россию также выросли, поскольку Пекин играет все более важную роль в обеспечении Москвы, добавил европейский дипломат. Эти страны за пределами ЕС не вводили санкций против России, но большинство из них неоднократно отрицали, что помогают Кремлю.

Информация, собранная организацией Trade Data Monitor из Женевы, указывает на то, что некоторые товары под санкциями - в частности современные полупроводники - перенаправляются в Россию через третьи страны, многие из которых резко изменили свои торговые привычки после вторжения России.

В случае некоторых стран экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях в Украине, фактически вырос от нуля до миллионов долларов.

Ключевым примером является Казахстан. В 2022 году эта страна экспортировала в Россию современных полупроводников на 3,7 миллиона долларов по сравнению с 12 тысячами долларов за год до начала войны.

С 2017 по 2021 год Россия ежегодно закупала в ЕС, США, Японии и Великобритании современные чипы и микросхемы на сумму в среднем 163 миллиона долларов. В 2022 году эта сумма упала примерно до $60 миллионов.

Данные показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и 12 других экономик в Восточной Европе и Центральной Азии помогли компенсировать дефицит. В то же время поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран-союзников выросли на аналогичный объем.

Подобные закономерности прослеживаются в сотнях категорий товаров, но это особенно остро, когда речь идет о современных чипах и микросхемах, которые можно использовать в военных целях, сказал европейский дипломат.

Поскольку полномасштабная война России в Украине продолжается уже второй год, ЕС и его союзники все больше сосредотачиваются на сворачивании любых лазеек и предотвращении обхода санкций, которые они ввели.

Контроль за соблюдением санкций в ЕС

Некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что ЕС все еще не имеет эффективного аппарата для обеспечения выполнения введенных санкций и отстает от США. Благодаря более долгой истории санкций против иностранных держав США имеют централизованный орган, более эффективные процедуры сбора информации, а также строгое законодательство и инструменты для обеспечения соблюдения правил в стране и за рубежом.

В ЕС правоприменение представляет собой разрозненные усилия, которые в основном ложатся на плечи государств-членов. В то время, как Европейская комиссия следит за выполнением санкций и дает рекомендации, национальные власти отвечают за выявление нарушений и наложение штрафов. А это значит, что результаты противоречивы.

В конце концов, речь идет о политической воле, сказал один чиновник ЕС, участвующий в этом процессе, и чиновники в разных странах могут оказаться под давлением, когда дело доходит до жестких мер против их собственных компаний.

"Наши санкции являются жесткими и способствуют устойчивой экономической рецессии в России. Но их эффективность также зависит от того, насколько хорошо они выполняются", - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Болгарии на прошлой неделе.

Впрочем, реальное влияние от введенных ЕС и странами G7 санкций против России в некоторых сферах пока не соответствует ожиданиям официальных лиц.

"Просто подписать новые санкции недостаточно. Правительствам сейчас нужны механизмы принудительного исполнения", - сказал Дэниел Таннебаум, руководитель глобальной практики борьбы с финансовыми преступлениями в консалтинговой фирме Oliver Wyman.

"Было бы, конечно, удобнее для всех, если бы была одна ответственная институция на уровне ЕС", - сказал Томс Платацис, исполняющий обязанности директора подразделения финансовой разведки Латвии.

"Применение экспортных санкций - это не тривиальная задача. Каждое правительство хочет, чтобы другие страны придерживались их, но предпочитает быть снисходительным по отношению к собственным компаниям. Опыт экспортных ограничений во время холодной войны четко показывает это. Таким образом, оставление выполнения санкций национальным правительствам может не всегда работать идеально", - сказала Беата Яворчик, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

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