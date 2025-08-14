Также он анонсировал возвращение Идриса Эльбы.

После масштабного перезапуска киновселенной DC фанаты Харли Квинн задаются одним вопросом: появится ли Марго Робби в культовом образе снова?

Соруководитель DC Studios Джеймс Ганн, который вместе с Питером Сафраном формирует новую эпоху супергероев, пока не дает прямых ответов. Он уже представил нового Супермена (Дэвид Коренсвет) и готовит к дебюту обновленные версии Бэтмена и Чудо-женщины. В планах - и возвращение некоторых знакомых персонажей, в частности наемника Бладспорта в исполнении Идриса Эльбы. А вот судьба Харли Квинн пока остается загадкой.

"Это будет раскрыто позже", - сказал Ганн в интервью Entertainment Weekly.

Марго Робби сыграла харизматичную злодейку в трех лентах: "Suicide Squad" (2016), "Birds of Prey" (2020) и "The Suicide Squad" (2021). Однако актриса еще в предыдущих интервью признавалась, что после интенсивных съемок двух последних фильмов подряд ей понадобилась пауза:

"Не знаю, когда мы снова увидим Харли. Мне это так же интересно, как и всем остальным".

Тем временем роль альтернативной Харли в "Джокер: Безумие на двоих" уже исполнила Леди Гага, что лишь подогрело дискуссии, кто же в конце концов станет "канонической" Харли нового DC.

Новые фильмы DC

Как сообщал УНИАН, сейчас студия готовится представить ленту "Clayface", в которой будет рассказываться об одном из самых известных антагонистов Бэтмена.

Уже известны исполнители главных ролей. Актера, который теряет контроль над своим телом, сыграет Том Рис Харрис. Также в ленте можно будет увидеть Макса Мингеллу и Наоми Аки.

Согласно данным СМИ, лента выйдет на большие экраны уже в сентябре следующего года.

