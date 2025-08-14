В перечне значатся представители знака Дева.

Под действием напряженного аспекта Луны и Юпитера три представителя зодиакального круга переживут важные перемены. Эмоции будут ощущаться острее обычного, а восприятие - особенно обостренным. Для трех счастливчиков Зодиака это время станет своеобразным "зеркалом", в котором они увидят то, что больше не приносит им пользы. Осознание устаревших установок и связей подтолкнет к внутренней трансформации. Этот день покажет: пора прощаться с прошлым "я" и двигаться вперед, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Дева

Дева, вас ждет насыщенный и значимый период. Кажется, перемены надвигаются, хотите вы того или нет. Под влиянием Луны и Юпитера вам предстоит встретиться лицом к лицу с истиной - возможно, не самой комфортной. Но не стоит бояться: эта правда даст вам почву для важных решений, которые направят вас на более верный путь. Уже скоро вы почувствуете гордость за себя и за то, что смогли справиться с этим вызовом.

Стрелец

Стрельцы, ваша природная вера в лучшее иногда делает особенно болезненным момент, когда вы видите в себе несовершенства. Квадрат Луны и Юпитера высветит эти места, и это может вызвать недовольство или тревогу. Но именно это недовольство станет топливом для вашей трансформации. Вы решите изменить что-то важное в себе - и сделаете это успешно. Вы не побежите от перемен, а встретите их с открытой улыбкой.

Рыбы

Для Рыб этот пеиод станет моментом ясности. Что-то вдруг встанет на свои места, пусть даже с оттенком неожиданности. Приятно будет осознать, что понимание самого себя способно открыть дорогу в новую, лучшую реальность. Иногда такие перемены случаются резко, но вы умеете ждать и наблюдать за развитием событий. В квадратуре Луны и Юпитера вы сохраните веру в благоприятный исход. Вы позволите своему истинному "я" выйти из тени - и это принесет вам радость и внутреннее освобождение.

