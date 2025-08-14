Из-за жары в странах Скандинавии переполнены больницы, а также погибают люди и животные.

Волна жары в Скандинавии в июле была усугублена климатическим кризисом. По словам ученых, ни одна страна не застрахована от изменения климата, пишет The Guardian.

В издании напомнили, что Норвегия, Швеция и Финляндия исторически имеют прохладный климат. Тем не менее эти страны поразило резкое повышение температуры.

В Финляндии 22 дня наблюдалась температура выше +30 градусов по Цельсию. Швеция пережила 10 дней подряд "тропических ночей", когда температура не опускалась ниже +20 градусов по Цельсию.

Ученые рассказали журналистам, что глобальное потепление сделало вероятность волны жары как минимум в 10 раз выше, а ее температуру - на 2 градуса выше.

В издании отметили, что жара привела к тому, что некоторые больницы в скандинавских странах переполнены. По меньшей мере 60 человек утонули из-за увеличения числа людей, купавшихся на открытом воздухе, а в морях и озерах процветали токсичные водоросли.

Кроме того, в лесах бушуют сотни пожаров, а люди теряют сознание во время праздничных мероприятий. По прогнозу ученых, только в Швеции из-за жары могут погибнуть сотни человек.

Также из-за жары пострадали олени Скандинавского полуострова. Некоторые животные погибли от жары, а другие ушли в города в поисках более прохладных мест.

В издании подчеркнули, что в последние недели большая часть северного полушария пережила жару. Это включает Великобританию, Испанию и Хорватию, где разрушения от лесных пожаров почти вдвое превышают средний показатель за 20 лет, а также США, Японию и Южную Корею. Ученые уверены, что климатический кризис усугубил эту экстремальную погоду.

Ученые прогнозируют, что жара, подобная той, что наблюдалась в Скандинавии, к 2100 году станет в пять раз более частым явлением, если глобальное потепление достигнет 2,6 °C, что соответствует сегодняшней траектории.

