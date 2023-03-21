Однако он не видит готовности Украины согласиться на этот сценарий.

Русский диктатор Владимир Путин фактически подтвердил, что хотел бы "заканчивать войну" по плану, предложенному Китаем.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что стороны обсудили войну в Украине. Предложения Китая по окончанию войны России нравятся.

"Многие положения выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут стать основой мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", - заявил Путин.

Диктатор возмутился, что пока они с Си думали о мире в Украине, Великобритания объявила о поставках боеприпасов с обедневшим ураном. Путин заявил, что "Запад решил воевать с Россией до последнего украинца".

"Мирный план" Китая

Китай придерживался нейтралитета с начала полномасштабной войны в Украине, но в годовщину вторжения неожиданно представил свое видение мира. Мирный план состоит из 12 пунктов. В документе войну называют "украинским кризисом", а о выводе российских войск упоминания нет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "мирный план" Китая на самом деле есть выражение просто мыслей Пекином. Однако заметил, что это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Впоследствии советник главы ОП Подоляк заявил, что "мирный план" Китая лишен логики, вместо этого содержит противоречия.

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