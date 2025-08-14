Полное интервью будет доступно на Disney+ и Hulu.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг Уиллис, поделилась новыми подробностями о состоянии своего мужа и собственном опыте ухода за ним.

В интервью Диане Сойер для ABC News, которое выйдет 26 августа в специальном выпуске "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey", Эмма призналась, что момент, когда она услышала диагноз, был шоком:

"Я паниковала. Помню, что после этих слов уже ничего не слышала. Было ощущение, будто я падаю в пропасть".

После публичного объявления о болезни актера Эмма открыто рассказывает о сложностях жизни с деменцией в семье и о необходимости поддержки для близких пациентов. Она также анонсировала выход своей книги "The Unexpected Journey", в которой делится личным опытом ухода.

На вопрос, что для нее значит любовь, Эмма ответила: "Любовь - это красиво. Она большая, безусловная. Мне повезло испытывать любовь".

Болезнь Брюса Уиллиса

В 2022 году семья актера сообщила, что он завершает карьеру из-за афазии - нарушения речи, вызванного поражением мозга. Впоследствии врачи уточнили диагноз: фронтотемпоральная деменция.

Это редкое нейродегенеративное заболевание, которое поражает лобные и височные доли мозга. Оно влияет на поведение, личность, речь и способность общаться, но на ранних этапах часто не сопровождается значительными провалами памяти, как в случае с болезнью Альцгеймера.

Симптомы FTD могут включать изменения характера, апатию, импульсивность, трудности с подбором слов или пониманием речи.

