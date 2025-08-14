Это решение носит временный характер.

Общественный транспорт в Женеве временно будет бесплатным, что стало первым случаем в Швейцарии. Решение принято в рамках мер, направленных на борьбу со всплеском загрязнения в городе.

Агентство Reuters пишет, что Женева переживает серьезный всплеск загрязнения озоном - газом, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, может вызывать проблемы с дыханием, головные боли и приступы астмы.

Система борьбы со смогом города показала, что концентрация озона превысила порог безопасности для здоровья окружающей среды в 180 микрограмм на кубический метр в течение 24 часов, согласно заявлению кантона Женева.

12 августа температура достигла 37°C, и правительство объявило предупреждение о жаре для западной и южной частей Швейцарии. Высокие температуры и низкая облачность приводят к накоплению озоновых загрязнителей и замедляют их рассеивание, сообщило Управление по охране окружающей среды кантона Женева.

В ответ на это в 13 августа впервые в истории кантона ввели бесплатный проезд на общественном транспорте, чтобы побудить жителей и гостей города пересесть с автомобилей на автобусы, трамваи, поезда и лодки с целью сокращения выбросов от транспорта.

"Меры, принятые в рамках этого чрезвычайного протокола, направлены на сокращение выбросов оксида азота, в частности путем поощрения использования общественного транспорта и ограничения движения наиболее загрязняющих окружающую среду транспортных средств", — сообщило управление по охране окружающей среды.

В какой стране Европы транспорт бесплатный

В Люксембурге можно проехать на общественном транспорте совершенно бесплатно. Такое правило в попытках сократить выбросы углерода было введено пять лет назад.

Бесплатно проехаться на автобусе или трамвае могут не только дети и пенсионеры, но и туристы. Поездка через всю страну на общественном транспорте может занять всего три часа.

