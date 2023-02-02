Это произойдет из-за санкций, введенных союзниками Украины.

В 2023 году доходы России от экспорта нефти и газа резко упадут на 50% по сравнению с прошлым годом, до критических 40 млрд долл. в квартал.

Как говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE Institute), специалисты ожидают, что именно этот год станет решающим для российской экономики. Отчет прогнозирует существенное сокращение доходов от нефти и газа, поскольку среда становится все менее благоприятной.

Отмечается, что в течение 2022 года союзники Украины постепенно вводили важные санкции, в частности ограничения на экспорт российской нефти и природного газа. Учитывая, что Европа успешно снижает свою зависимость от российского газа, цены на энергоносители возвращаются к уровню до вторжения, а также снижаются объемы экспорта и добычи углеводородов, KSE Institute прогнозирует резкое снижение доходов от нефти и газа в 2023 году.

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Специалисты ожидают, что значительное снижение объемов экспорта нефти и газа в 2023 году на 19,6% и 27,9% соответственно.

При этом цены на энергоносители, которые уже замедлялись в 2022 году, в этом году упадут дальше — на 31,4% на нефть и на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы прогнозируем, что более низкие объемы экспорта и более низкие цены приведут к 50% снижению поступлений от нефти и газа в этом году. Уровень около 40 миллиардов долларов в квартал исторически был критическим порогом для российской экономики", - говорится в исследовании.

Экономисты также отмечают, что уменьшение экспорта углеводородов также означает резкое сокращение общего профицита текущего счета до 80 миллиардов долларов в 2023 году.

Ситуация с нефтью:

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

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