Россия уже начала стягивать туда первые эшелоны с войсками и техникой, рассказал Андрей Демченко.

Сейчас внимание украинских пограничников приковано к совместным военным учениям Москвы и Минска, которые должны пройти в Беларуси. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"Риск и угроза для нашей страны в это время будет расти. Особенно во время активной фазы этих учений, которая должна пройти с 12 по 16 сентября. До этого будут проходить там командно-штабные учения, учения сил логистики, связи. Первые эшелоны техники и личного состава России уже прибыли на территорию Беларуси. Но их количество небольшое", - поделился деталями Демченко.

В то же время он добавил, что хоть это направление и остается опасным для Украины, но пока нестандартных ситуаций или угрожающих моментов непосредственно по линии границы не фиксируется.

"По состоянию на сейчас на территории Беларуси в приграничье не отмечается формирования ударной группировки", - добавил Демченко.

Учения РФ и Беларуси: что известно

Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что во время совместных учений с РФ, военные отработают планирование применения ядерного оружия и межконтинентальной российской ракеты "Орешник".

Также он заявил, что во время учений военные отработают планирование применения ядерного оружия. Также Хренин заявил, что Беларусь "демонстрирует свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим".

