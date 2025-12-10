Европейские союзники не перекрывают нехватку финансов, которые Киев получал при президентстве Джо Байдена.

Внешняя финансовая поддержка Украины в 2025 году рискует упасть до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны. Европа выделила Киеву лишь около 4,2 миллиарда евро новой военной помощи - этого слишком мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки со стороны США.

Об этом сообщают исследователи проекта Ukraine Support Tracker.

После рекордно высоких темпов поддержки в первом полугодии 2025 года, военная помощь резко сократилась в течение лета - тенденция, которая продолжилась также в сентябре и октябре. При нынешних темпах, европейских средств не хватает для полной компенсации отсутствия военной помощи США в этом году.

Хотя ежегодные ассигнования в среднем составляли примерно 41,6 миллиарда евро в 2022-2024 годах (включая Европу, США и других доноров), в 2025 году было выделено лишь 32,5 миллиарда евро. Чтобы достичь предыдущего уровня, до конца года союзникам нужно будет выделить дополнительные 9,1 миллиарда евро.

До октября включительно также усилились и диспропорции внутри Европы. Так, Франция, Германия и Великобритания резко увеличили свои военные ассигнования по сравнению с 2022-2024 годами: Германия почти втрое, тогда как Франция и Великобритания - более чем вдвое.

Даже несмотря на это, в процентном соотношении к их ВВП за 2021 год, все три страны значительно уступают ведущим скандинавским донорам - Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Контраст с Италией и Испанией еще сильнее: ни одна из них не увеличила своих военных ассигнований в 2025 году. Италия сократила и без того низкий уровень поддержки на 15% по сравнению с 2022-2024 годами. Испания не предоставляла новой военной помощи в этом году. Это ограниченное участие значительно ослабило общую поддержку Европы.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Передача замороженных российских активов для поддержки Украины - критически важна на фоне ограниченных собственных средств европейских союзников. Военный бюджет Киева исчерпывается. Росактивы не только закрыли бы потенциальный дефицит средств, но и обеспечили бы Украине сильную позицию на потенциальных мирных переговорах.

В начале недели министры финансов стран G7 опубликовали совместное заявление, что арестованные в этих странах российские активы могут быть переданы Украине, но ни о какой конкретике в сообщении речь не шла.

