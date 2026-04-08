'Ощадбанк' разоблачил Венгрию на фальсификации доказательств по делу незаконного изъятия средств

В банке утверждают, что на видео были наложены субтитры на венгерском языке с несуществующей фразой о "коррупционных деньгах".

Сегодня, 8 апреля, венгерское Национальное налоговое и таможенное управление (NAV) опубликовало заявление о текущем состоянии "расследования" дела о незаконном удержании средств и ценностей "Ощадбанка".

Как заявили в банке, в своем заявлении NAV подтверждает, что банкноты, которые перевозились "Ощадбанком", новые, недавно напечатанные и не использовались в обращении.

"Это полностью соответствует законной деятельности "Ощадбанка" по поставке наличной валюты в Украину в соответствии с международным соглашением с Райффайзен банком (Австрия)", – говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Отмечается, что в своем заявлении NAV опубликовало ссылку на видео, которое, вероятно, было получено с мобильного телефона одного из инкассаторов, задержанных в Венгрии.

"Ощадбанк" официально заявляет, что опубликованное видео было сфальсифицировано. Видео содержит звук разговора членов инкассаторской бригады. Для публикации для венгерской аудитории были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлена несуществующая в звуковой дорожке фраза "коррупционные деньги". Именно на этой специально добавленной фразе и основываются выводы NAV в привязке этого видео к делу о незаконном удержании средств "Ощадбанка", – заявили в банке.

При этом, как отмечает NAV, задержанные украинские граждане имеют статус свидетелей. В то же время в течение почти одного месяца с момента задержания следственный орган не предоставил ответа на многочисленные запросы относительно правовых оснований удержания имущества сотрудников, в частности мобильного телефона одного из инкассаторов, а также относительно доступа к информации, содержащейся на нем.

"В таких обстоятельствах банк считает, что изъятие мобильного телефона, его дальнейшее удержание и доступ к его содержимому являются противоправными. Соответственно, публикация видео, полученного с этого устройства, также является незаконной", – говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что требуют немедленного возврата всех незаконно изъятых активов и оставляют за собой право на юридические действия против распространения дезинформации.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии – главные новости

5 марта в Венгрии задержали сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины – сотрудники государственного банка, которые управляли двумя служебными машинами, совершавшими рейс между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

В грузе находилось 40 млн долл., 35 млн евро и 9 кг золота, оформленные в соответствии с международными правилами. Впоследствии сотрудников банка и машины вернули Украине, а все ценности изъяла венгерская сторона.

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что конфискация средств и золота "Ощадбанка" – ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба".

Позже руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия вернет Украине изъятые деньги и золото "Ощадбанка", если подозрения в отношении украинских инкассаторов окажутся необоснованными.

Председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион сообщал, что после задержания инкассаторов Венгрией наличные деньги в Украину не поступают – "Ощадбанк" является единственным среди коммерческих банков Украины, который имеет лицензию на перевозку наличных средств по территории Евросоюза.

