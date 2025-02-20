Некоторые банкноты стоят намного больше своего номинала.

Двухдолларовые купюры находятся до сих пор в обороте. Не все они представляют ценность, но некоторые из них могут стоить тысячи.

Издание syracuse пишет, что двухдолларовая банкнота Federal Reserve Star Note, напечатанная в 2003 году с серийным номером (L00000007), была продана за 2400 долларов на аукционе Heritage Auctions в 2022 году, а через две недели снова продана за 4000 долларов.

Наибольшую ценность представляют редкие купюры, которые не были в обороте, имеющие историческое значение или ошибки при печати. Даже 2 долларовые купюры 2013 года, которые были в обороте, стоят немного дороже своего номинала, но некоторые из лучших находок относятся к 1928 году или более раннему периоду.

Видео дня

Банкноты номиналом 2 доллара, на которые нужно обратить внимание:

купюры 1862 и 1869 годов с портретом Александра Гамильтона;

казначейская банкнота номиналом 2 доллара 1890 года в состоянии монетного двора;

2 доллара с красной печатью 1928 года, на которых впервые был изображен дом Томаса Джефферсона в Монтичелло, - самая ранняя версия современных двухдолларовых купюр;

двухдолларовые купюры 1976 года, напечатанные к 200-летию США, имеют особые серийные номера, опечатки, штампы или звездочки.

Стоит отметить, что самой редкой является "лестничная купюра" с серийным номером 12345678, которая на аукционе может стоить тысячи.

100 долларов нового образца

Центробанк США время от времени меняет дизайн долларовых банкнот. Такой шаг позволяет лучше защитить валюту от подделок и сохранить доверие к ней. Так, в 2013 году появились новые 100 долларов - так называемые "синие" доллары, которые имеют некоторые отличия.

Так, портрет и виньетка Бенджамина Франклина на новых купюрах немного больше и отсутствует овальная рамка. Помимо этого, для изготовления бумаги для банкнот используется хлопок и лен, что придает им бархатистости и легкой шероховатости.

Вас также могут заинтересовать новости: