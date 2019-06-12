НБУ будет штрафовать банки за нарушения прав потребителей финуслуг

Соответствующие нормативные документы регулятор утвердит до конца года.

Национальный банк Украины до конца года планирует принять ряд нормативных документов по защите прав потребителей финансовых услуг и контролировать их выполнение посредством рекомендаций, предупреждений и штрафов.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Роман Борисенко, выступая в Киеве на форуме по финансовой инклюзии.

По его словам, в ближайшее время регулятор обнародует для общественного обсуждения проекты нормативных актов по усилению защиты прав потребителей финансовых услуг.

«Уже до конца года эти регуляции заработают. Национальный банк будет наблюдать за рынком, за поведением финансовых учреждений, прежде всего банков. И будет реагировать на нарушение правил посредством рекомендаций, предупреждений и штрафов», - сказал Борисенко.

Он отметил, что при отсутствии соответствующих полномочий согласно законодательству это будет достаточно сложно.

«В то же время, уже сейчас мы понимаем, что в рамках действующего мандата банковского надзора, особенно через систему корпоративного управления, у нас такие полномочия, как у центрального банка, есть. Поэтому мы будем это делать», - добавил Борисенко.

Он призвал банковское сообщество совместными усилиями построить в Украине финансовую экосистему, основанную на доверии клиентов к банкам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины создает специальное подразделение по защите прав потребителей финансовых услуг. По словам главы НБУ Якова Смолия, регулятор будет рассматривать обращения граждан, и цепочка «жалоба - реакция - изменения в нормативные акты» станет короче.

Законопроект о совершенствовании защиты прав потребителей финансовых услуг зарегистрирован в Верховной Раде в декабре 2015 года (2456-д) и принят в первом чтении в марте 2016 года, однако второе чтение документа за 3 года так и не состоялось.