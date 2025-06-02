В компании советуют клиентам, которые начинают предпринимательскую деятельность, открывать ФЛП.

В компании "Новая почта" объяснили, каких отправителей коснутся новые ограничения на посылки, которые были введены с 1 июня 2025 года.

Пресс-служба компании подчеркивает, что речь идет исключительно о посылках с наложенным платежом, за которые отправитель ожидает возврата средств от получателя. Обычных посылок новые ограничения не касаются.

""Новая почта" не ограничивает количество посылок, которые отправляются или получаются. Наша цель – создать условия для легкого пользования услугами без препятствий и дополнительных вопросов для тех, кто торгует. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства, нас заставляют вводить новые процедуры и правила", – сообщила компания в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что согласно требованиям, любой финансовый сервис или банк обязаны проверять клиентов на критерии риска, внимательно изучать все финансовые операции на предмет законности, в том числе их цели, характер, связи.

В пресс-службе отметили, что если физическое лицо получает большое количество наложенных платежей, то финансовый партнер компании – NovaPay, обязан ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений относительно происхождения денег.

"Если вы планируете или начинаете предпринимательскую деятельность – открывайте ФЛП или другую юридическую форму работы. А мы готовы быстро и удобно заключить договоры на услуги доставки и денежных переводов, что облегчит вам работу", – добавили в компании.

Ограничения от "Новой почты"

Как писал УНИАН, с 1 июня сервис NovaPay установил новые лимиты для онлайн-оплат и денежных переводов, которые будут определяться индивидуально для каждого пользователя.

Сообщалось, что некоторым предпринимателям и постоянным клиентам "Новой почты" уже начали поступать письма и звонки, что уже с 1 июня физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц, а общая сумма таких отправлений не сможет превышать 30 тысяч гривень. При этом, если будут зафиксированы операции, которые похожи на предпринимательскую деятельность, NovaPay может запросить предоставить информацию о происхождении этих средств.

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