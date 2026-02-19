За это грозит уголовная ответственность: кому 'Нацкешбек' может принести проблемы

Определенные категории граждан должны внести кэшбэк в годовую имущественную декларацию.

Государственная программа "Национальный кэшбэк" предусматривает возврат части средств в случае приобретения товаров украинского производства. Эти деньги нужно включить в годовую декларацию о доходах, если получатель является государственным служащим.

Госслужащие должны регулярно подавать декларацию, указывая различные виды денежных поступлений – к ним входит и "Нацкешбек", пишет"Новости.Live" со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Обязательному декларированию со стороны госслужащих подлежат средства, полученные в рамках "Нацкешбека", а также программ "еПоддержка" и "Зимняя Поддержка". Такие поступления следует указывать в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации.

Видео дня

За недостоверные данные в декларации лицу может грозить административная и уголовная ответственность.

Национальный кэшбэк – главные новости

Недавно правительство пересмотрело условия выплаты "Нацкешбека". Сейчас по нему возвращают средства в размере 10% на все виды товаров.

Но уже с 1 марта товары будут дифференцироваться, и начисления составят 5% и 15% в зависимости от категории покупок. Такие изменения вводятся, чтобы защитить украинских производителей от агрессивного импорта в определенных отраслях.

В частности, среди пищевых товаров более высокая ставка будет применена к сырам и некоторым крупам.

В конце прошлого года в Украине также пересмотрели условия "Нацкешбека". Возвращенные по программе средства больше нельзя тратить на определенные категории услуг, как оплата мобильной связи и приобретение военных облигаций.

Вас также могут заинтересовать новости: