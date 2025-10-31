Только на ближайшие годы может потребоваться финансирование в размере почти 400 миллиардов долларов.

Евросоюзу придется вдвое увеличить финансовую помощь Украине в следующие четыре года по сравнению с объемом поддержки с момента полномасштабного вторжения России.

По подсчетам The Economist, общий чек составит 389 миллиардов долларов.

С 2022 года Европа предоставила Украине вооружений и непосредственно денежной поддержки суммарно на 206 миллиардов долларов. В то же время США - только 133 миллиарда долларов.

Администрация Дональда Трампа прекратила финансирование Украины, обеспечивая только разведывательные данные и коммуникационную поддержку. Поэтому нагрузка на бюджет европейских стран должна вырасти с примерно 0,2% ВВП до 0,4%. Издание считает, что Европа должна преодолеть этот вызов, чтобы продемонстрировать, что она все еще способна действовать в собственных внешнеполитических интересах, не полагаясь на США или Китай.

Сейчас прямой оборонный бюджет Украины составляет около 65 млрд долларов в год. Дополнительно 73 млрд долларов тратится на все другие государственные услуги и расходы. Правительство собирает около 90 млрд долларов доходов внутри страны, что оставляет ему ежегодный дефицит бюджета в размере около 50 млрд долларов.

Отдельно идут расходы на оружие от союзников, например, американские ракеты и европейские системы противовоздушной обороны, стоимость которых в этом году составляет около 40 млрд долларов. Этого Украине хватает, чтобы удерживать позиции.

Собственные расходы Украины на оборону росли примерно на 20% ежегодно. При этом ежегодно они составляют примерно две трети от аналогичных официальных расходов России. Фактические расходы Кремля могут вдвое превышать официальные цифры - и, соответственно, быть втрое выше украинских расходов.

В каких объемах финансирования будет нуждаться Украина в дальнейшем, в значительной степени зависит от будущей структуры вооруженных сил. The Economist предполагает, что общие потребности Украины в обороне будут расти на 5% в год. Дополнительно восстановление поврежденной войной инфраструктуры Украины будет стоить 5 млрд долларов в год.

Поэтому потребности Киева в течение следующих четырех лет, включая переданное оружие, бюджетную поддержку и некоторые расходы на восстановление, достигают 389 миллиардов долларов. Причем финансирование должно продолжаться даже в случае прекращения войны, поскольку Украине нужно пополнять запасы боеприпасов и содержать регулярную армию, чтобы сдерживать кремлевского диктатора.

Пока остаются вопросы, откуда взять нужное финансирование. ЕС запланировал выделить 15 миллиардов долларов до 2027 года. Неевропейские партнеры, кроме США, вероятно, будут предоставлять Украине 2 миллиарда долларов в год, как и внутренние покупатели государственных облигаций. Ожидается, что МВФ предоставит около 10 миллиардов долларов, стимулируя приобщаться другие источники.

Поэтому единственным жизнеспособным вариантом выглядит так называемый "репарационный заем", который будет предоставлен за счет российских государственных активов на сумму 163 млрд долларов, замороженных на европейских (преимущественно бельгийских) счетах.

Поддержка Украины со стороны ЕС - главные новости

Ранее Politico отмечало, что ЕС вынужден будет принять "репарационный кредит" Украине под замороженные росактивы на следующем саммите 18 декабря. Собственные средства Украины рассчитаны только до апреля следующего года, а усиление противоречий внутри Европы в дальнейшем сделает невозможным привлечение росактивов для займа.

Главная преграда для принятия решения по арестованным деньгам РФ - позиция Бельгии. На саммите 23 октября Брюссель выступил против общей позиции стран Евросоюза, утверждая, что главные риски будет нести именно эта страна.

