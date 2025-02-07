Новая схема предлагает проплатить передачу посылки пленным бойцам.

В Украине активизировались телефонные мошенники, которые пытаются нажиться на семьях военнопленных и пропавших без вести защитников. Об этом в своем Телеграмм сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, преступники звонят людям, представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий или благотворительных организаций и пытаются выманить деньги. В частности мошенники уверяют потенциальных жертв, что якобы могут передать посылку военнопленному, но для этого якобы необходимо осуществить предварительную оплату.

"Никакой платы в осуществлении передачи писем или посылок не может быть! Ведь такая гуманитарная инициатива реализуется через МККК, государственные институты и официальные волонтерские организации", - подчеркнул Лубинец.

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