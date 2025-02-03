Узнайте, как надежно распознать, что вам звонит мошенник.

Каждый человек хоть раз попадал в ситуацию, когда мошенники звонят по телефону и требуют погасить несуществующий долг, или оплатить операцию родственнику. С годами преступники становятся все изобретательнее и придумывают новые схемы обмана. Чаще всего мошенники притворяются сотрудниками банка и пытаются выведать от человека данные о карточке.

К счастью, существует несколько способов, как распознать мошенника по телефону и избежать проблем. О них эксклюзивно для УНИАН рассказал эксперт по безопасности, помощник-консультант в Верховной Раде, правозащитник Сергей Кириленко. Поделитесь этой статьей с близкими, особенно пожилыми, чтобы предупредить об опасности.

Как представляются телефонные мошенники

Как объясняет эксперт по безопасности, аферисты действуют так, чтобы их жертва попала в эмоциональную ловушку и вышла из равновесия. Для этого мошенники могут использовать номера правоохранительных органов, ЖЭКов, которые будут говорить, что у вас якобы что-то случилось. Вам могут позвонить якобы банковские сотрудники и говорить о проблемах с картой.

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Если вы сомневаетесь в том, действительно ли вам звонит сотрудник того органа или организации, из которых якобы поступил звонок, то стоит извиниться, сказать, что говорить неудобно, и что вы сами перезвоните через 5 минут, после чего бросить трубку. Так стоит поступить, чтобы более спокойно подойти к вопросу.

Если мошенники подняли тему, которая касается ваших родственников, тогда стоит перезвонить этим родным людям. Если же вам якобы звонили, к примеру, из банковского учреждения, то свяжитесь с менеджером банка.

Что нужно говорить, когда мошенники звонят вам

Самое главное, - это не поддаваться разговору, который вам навязывают, не отвечать по их алгоритму, объясняет правозащитник Сергей Кириленко. Мошенники будут задавать вам вопросы и ожидать ответа, будут "разводить" по продуманному плану. У них есть алгоритмы на каждый разговор. Если человек отвечает по задуманному сценарию, то в конце разговора может попасть в ловушку. Например, люди могут сообщить какие-то личные данные. Кроме того, мошенники могут уговорить человека перейти по ссылке якобы оригинального приложения или сайта и там заполнить какие-то формы или сделать какие-то оплаты. Такие оплаты будут мошенническими, и деньги пойдут на счета злоумышленников.

Самое главное, что делать, если звонят мошенники - не сообщать ничего о личных данных. Не стоит рассказывать семейные истории. Нужно максимально абстрагироваться и завершить разговор для того, чтобы проверить информацию, связаться с организацией, откуда якобы звонили. Это стоит сделать, чтобы не попасть под влияние манипуляций или эмоций и не сделать непродуманных шагов. Бывают такие ситуации, что человеку говорят, что вот прямо сейчас к нему подойдет сотрудник полиции, и ему нужно будет дать деньги.

Если по телефону поднимаются какие-то эмоциональные вопросы, должно зародиться здоровое сомнение, благодаря которому возникает потребность проверить информацию.

Правозащитник рассказал о новой "схеме" аферистов. Сейчас более коварные стали угонщики, потому что они подделывают документы и с помощью официальных эвакуационных служб могут "эвакуировать" ваш автомобиль. После этого служба эвакуации может сказать автовладельцу, что ее сотрудники видели документы на машину и потом транспортное средство очень сложно отыскать. Таким образом крупные официальные компании могут участвовать в угоне авто и этого не подозревать.

С каких номеров звонят мошенники

Надежного способа, как понять по номеру, что звонят мошенники, нет. По словам правозащитника Сергея Кириленко, аферисты всегда звонят с разных номеров, используя платные программы для подмены номера. Они даже могут позвонить с номера вашего мужа/жены или родных.

Однако, как уточнил УНИАН, насторожиться стоит, если вам звонит номер на +380(44). Это телефонный код Киева, популярный у спамеров. Если вы не живете в столице, то высок шанс, что это аферисты.

Также спамеры могут звонить с коммерческих номеров, которые начинаются на +380(800) или +380(700). Однако это также может быть звонок от интернет-магазина.

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