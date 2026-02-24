Команда Билла Гейтса создает 'искусственное солнце': это может изменить весь мир

Если запуск, намеченный на 2029 год, пройдет успешно, мир изменится навсегда.

Миллиардер Билл Гейтс и его команда строят в Теннесси "искусственное солнце", температура в котором достигает 100 миллионов градусов Цельсия. Это горячее, чем ядро нашего настоящего Солнца, и всё это происходит на месте бывшей угольной электростанции в США.

Проект, поддерживаемый миллиардером, нацелен на освоение термоядерного синтеза – той самой реакции, благодаря которой звезды сияют в ночном небе, пишет Supercar Blondie. Если затея удастся, это может стать одним из величайших прорывов в энергетике за всю нашу жизнь.

Билл Гейтс строит искусственное солнце в Теннесси

Компания, стоящая за этим безумным технологическим проектом, называется Type One Energy. Она планирует построить прототип термоядерного реактора под названием Infinity One в Клэкстоне, штат Теннесси, на месте старой электростанции Bull Run, работавшей на ископаемом топливе.

Вместо сжигания угля эта машина будет разогревать плазму до 100 миллионов градусов Цельсия. Infinity One относится к типу стеллараторов – своего рода "гиперкаров" в мире термоядерного синтеза. В то время как большинство подобных проектов используют токамаки (реакторы в форме пончика), стеллараторы применяют невероятно сложные закрученные магнитные катушки для удержания раскаленной плазмы. Подобный тип "искусственного солнца" сложнее в постройке, но в теории он может быть более стабильным и эффективным в долгосрочной перспективе.

Гонка началась - 100 миллионов градусов Цельсия

Компания Type One Energy, поддерживаемая Гейтсом, подала первоначальную заявку на лицензирование в январе 2026 года, официально запустив процесс подготовки реактора к работе. Планы амбициозны: Infinity One должен быть введен в эксплуатацию к 2029 году. В будущем планируется строительство еще более мощной станции на 350 МВт – Infinity Two.

Конечно, термоядерная энергия считается "перспективной технологией будущего" уже десятилетия, что вызывает определенный скептицизм. Но, опираясь на опыт таких проектов, как немецкий Wendelstein 7-X, команда Билла Гейтса верит, что в этот раз всё получится. Если им это удастся, Теннесси станет не просто домом для искусственного солнца, но и родиной глобальной революции чистой энергии.

