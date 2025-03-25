Новая монета продолжает серию, посвященную украинским военным.

Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Отмечается, что новая оборотная монета посвящена Национальной гвардии Украины. На презентации монеты присутствовал, в частности, командующий Национальной гвардии Украины Герой Украины бригадный генерал Александр Пивненко.

"Накануне Дня Национальной гвардии Украины, 25 марта 2025 года, Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Национальная гвардия Украины". Новая монета продолжает серию, посвященную украинским военным, и чествует вклад нацгвардейцев в защиту суверенитета, территориальной целостности, общественного порядка и безопасности Украины", - говорится в заявлении Нацбанка.

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Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. На аверсе будет изображение, идентичное оборотной монете образца 2018 года.

На реверсе же по кругу размещены надписи, которые отражают фундаментальные ценности. Вверху - "Честь, мужество закон", снизу - "Национальная гвардия Украины". Также на композиции можно увидеть изображение беретного знака Национальной гвардии Украины. На заднем плане монеты размещен символический щит, который является воплощением защиты и безопасности.

В наличное обращение Нацбанк планирует ввести почти 10 млн штук таких монет.

Памятные монеты

В декабре 2024 года Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Ни пуля, ни сабля!", как оберег для украинских защитников. Монеты были вдохновлены легендами о героических воинах Запорожской Сечи - казаках-характерниках.

В том же месяце были выпущены монеты, посвященные цифровизации. Отличались они необычной формой - их сделали квадратными.

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