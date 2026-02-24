В Киеве состоялся Национальный день молитвы за Украину: собрались около 7 тысяч участников

В столице почтили память погибших защитников и выразили поддержку военным.

В Киеве сегодня состоялся Национальный день молитвы за Украину, который объединил около 7 тысяч участников из разных регионов страны.

К мероприятию присоединились представители ячеек общественной организации "Тень", их семьи и неравнодушные граждане. В столицу приехала молодежь из Киева, Львова, Одессы, Запорожья, Николаева, Винницы, Черкасс, Ровно, Сум, Чернигова, Ивано-Франковска, Хмельницкого, Белой Церкви, Умани, Нежина и Прилук.

Во время мероприятия участники почтили память украинцев, отдавших жизнь за свободу государства, а также выразили благодарность военным, которые продолжают защищать страну.

Видео дня

Организаторы подчеркнули важность единства общества в условиях полномасштабной войны и роли молодежи в будущем государства. По их словам, молодое поколение активно присоединяется к общественным процессам, проходит обучение и берет на себя ответственность в сложное для страны время.

Участники мероприятия также подчеркнули стремление украинцев к миру – миру справедливому и такому, который гарантирует безопасность каждому гражданину независимо от региона проживания.

Национальный день молитвы стал площадкой для консолидации граждан вокруг общих ценностей – поддержки защитников, памяти о павших и сохранения государственности.