Зеленский отреагировал на слухи о новом дедлайне для завершения войны от Трампа

При этом Зеленский подчеркнул, что при скорейшем завершении войны не может быть и речи о сдаче Украиной своих территорий.

Украина всегда поддерживает желание США как можно скорее завершить войну. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с медиа по итогам саммита Украина - страны Северной Европы и Балтии, отвечая на вопрос журналиста, что СМИ пишут о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну до 4 июля 2026 года, то есть до Дня независимости США.

"Что касается 4 июля, что США или президент Трамп хочет закончить войну. Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация", - подчеркнул он.

По его словам, у него были встречи сегодня весь день и с информацией о дедлайне до 4 июля он не знаком. При этом он добавил, что во время переговоров в Абу-Даби, а также в Швейцарии Украина и США поднимали вопрос, что есть желание и видение со стороны США закончить эту войну как можно быстрее. При этом он подчеркнул, что Украина всегда поддерживала fast трек, то есть быстрое завершение войны, поэтому и о июле также.

Видео дня

"Но там не идет речь о том, что fast track связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий и т.д.", - подчеркнул Зеленский.

Трамп назначил конкретную дату для завершения войны - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп стремится достичь мирного соглашения по войне в Украине к дню празднования 250-летия независимости США 4 июля, однако нет никаких признаков того, что лидер России Владимир Путин готов заключить соглашение, которое не удовлетворяет его максималистские требования.

Bloomberg отмечает, что переговоры уже несколько раз срывались, и даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят признаков того, что Путин готов отказаться от своих максималистских позиций.

По данным источников, хотя переговоры между тремя сторонами - Украиной, США и РФ - остаются конструктивными, они фактически зашли в тупик.

Вас также могут заинтересовать новости: