США перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке, - WP

В частности, за последние дни США развернули более трети своего активного парка самолетов E-3G Sentry.

Соединенные Штаты Америки перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полетов и спутниковые снимки, проанализированные газетой The Washington Post.

По данным издания, сейчас присутствие американских вооруженных сил в регионе является одним из крупнейших за последние два десятилетия, со времен войны в Ираке 2003 года. Вашингтон начал наращивать силы после того, как президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе Ирана.

Самолеты размещают вне зоны досягаемости большинства иранских ракет в Восточной Европе, а не на базах в Персидском заливе, отметил старший аналитик по вопросам Ирана в Eurasia Group Грегори Брю. По его словам, так США могут стратегически размещать материалы и персонал, не предоставляя иранцам "привлекательной цели" для удара.

Подавляющее большинство самолетов, которые появляются в данных о слежении за полетами, являются грузовыми и дозаправщиками. Боевые борты обнаружить может быть сложнее, ведь часто они отключают данные о своем местонахождении.

Ключевым пунктом назначения для самолетов США в ближневосточном регионе стала авиабаза Муваффак Салти в Иордании. Спутниковые снимки зафиксировали там более 60 военных бортов, среди которых и истребители F-35. По словам Брю, они часто используются для атак на противовоздушную оборону противника, создавая более безопасный путь для других самолетов.

В целом, за последние дни США развернули более трети своего активного парка самолетов E-3G Sentry в Европе и на Ближнем Востоке, согласно анализу исследователя Стефана Уоткинса. В частности, более 10 самолетов F-22A Raptor было зафиксировано на авиабазе Лейкенхит в Великобритании.

"Десятки других самолетов, включая те, которые используются для электронной войны, находятся на авианосце USS Abraham Lincoln, который с начала февраля стоит у побережья Омана, и на авианосце USS Gerald R. Ford, плавающем вблизи Крита", – добавляет издание.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для Соединенных Штатов Америки. Речь идет, в том числе, о вероятности втягивания страны в затяжной конфликт.

Ранее Reuters писало, что Иран готов пойти на новые уступки, чтобы избежать удара США. В обмен на это Тегеран хочет отмены санкций и признания своего права на обогащение урана.

