Гороскоп на неделю по картам Таро: Овнам - рискнуть, Скорпионам - раздражение

Составлен гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Карты недели - перевёрнутые "Туз Жезлов" и "Шестёрка Пентаклей". Энергия напоминает влияние ретроградного Меркурия в Рыбах 26 февраля: всё кажется не таким очевидным. Но многое зависит от восприятия. Один увидит в происходящем красивую загадку, другой – хаос. Эта неделя подходит каждому, но личная позиция станет главным инструментом – либо поддержкой, либо препятствием.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карта недели: "Семёрка Пентаклей". Вы входите в период, когда усилия начинают приносить ощутимые результаты. Возникает ощущение, что процесс наконец движется вперёд. Первая четверть Луны в Близнецах усиливает желание действовать быстрее и смелее. Появляется импульс выйти за привычные рамки и рискнуть ради новой идеи или контакта. Вы готовы заявить о себе громко и уверенно. Главное – не распыляться. Неделя даёт шанс укрепить то, что вы уже начали.

Телец

Карта недели: "Пятёрка Мечей". Вы настроены решительно. Появляется внутренний вызов доказать – прежде всего себе – что вы способны добиться желаемого. Растущая Луна в вашем знаке усиливает чувство личной силы. Но победа важна не любой ценой. Секрет успеха сейчас – в ясности намерений. Чем честнее вы с собой, тем прочнее результат. Отступать вы не готовы, но стоит помнить: иногда выигрыш – это умение вовремя сменить стратегию.

Близнецы

Карта недели: "Четвёрка Пентаклей". Финансовая тема выходит на первый план. Вы проявляете удивительную находчивость и умение распоряжаться ресурсами. Это неделя рациональных решений и творческих подходов к заработку. Вы способны превратить ограниченные возможности в ощутимый результат. Люди замечают вашу практичность и готовы учиться у вас. Луна, проходящая через ваш знак, усиливает уверенность в собственных идеях. Контроль сейчас – не про жадность, а про разумное управление.

Рак

Карта недели: "Повешенный". Неделя предлагает сменить угол зрения. То, что раньше казалось однозначным, вдруг приобретает новые оттенки. Вместо борьбы вы выбираете наблюдение. Вместо спешки – паузу. Это не застой, а переосмысление. Даже недоразумения не выбивают вас из равновесия. Вы воспринимаете их как урок. Спокойствие становится вашей силой. К концу недели приходит ощущение внутреннего роста и более зрелого взгляда на происходящее.

Лев

Карта недели: "Паж Жезлов". Вы чувствуете прилив вдохновения и стремление действовать свободно. Появляется желание начать что-то новое или оживить старый проект. Ограничения раздражают, а попытки вас сдержать вызывают протест. Но именно в этом огне рождается продуктивность. Неделя требует смелости и инициативы. Даже сложные ситуации вы способны развернуть в свою пользу, добавив в них энтузиазм и креативность.

Дева

Карта недели: "Туз Пентаклей" (перевёрнутый). Вопрос сроков и обязательств становится чувствительным. Возможно, вы ощущаете давление – либо сами установили строгие рамки, либо оказались в ситуации, где время играет ключевую роль. Неделя заставляет пересмотреть приоритеты и понять, где вы перегружаете себя. Важно не упустить возможность из-за чрезмерной осторожности. Иногда шанс выглядит несовершенно, но именно он ведёт к новому этапу.

Весы

Карта недели: "Смерть". Наступает момент трансформации. Что-то подходит к логическому завершению, освобождая место новому. Поначалу это может вызывать тревогу, но вскоре становится ясно: перемены необходимы. Луна усиливает процесс обновления. Не стоит держаться за то, что уже исчерпало себя. Эта неделя – шаг на новый уровень. И вы к нему готовы.

Скорпион

Карта недели: "Тройка Жезлов" (перевёрнутая). Ожидания могут не совпасть с реальностью. Возможны задержки или изменения планов. Это раздражает, особенно если вы рассчитывали на быстрый результат. Но неделя учит гибкости. Ваше недовольство становится заметным, и важно выражать его конструктивно. Иногда пауза нужна, чтобы увидеть более выгодное направление. Терпение сейчас – стратегический ресурс.

Стрелец

Карты недели: "Король Пентаклей" (перевёрнутый) и "Десятка Мечей". Неделя подталкивает к решению, от которого вы давно уклонялись. Что-то перестаёт быть устойчивым, и приходится признать: пришло время расстаться с лишним. Это может быть идея, обязательство или привычка. Завершение болезненно, но освобождающе. После него появляется ясность. Вы понимаете, куда хотите двигаться дальше, и готовы строить более прочную основу.

Козерог

Карта недели: "Двойка Жезлов" (перевёрнутая). Вы стоите перед выбором, который выводит за пределы привычного. Неопределённость может пугать, но в ней скрыт рост. Неделя требует доверия к собственному решению. Даже если шаг кажется рискованным, внутренне вы уже готовы его сделать. Это начало нового маршрута, который постепенно принесёт желаемую стабильность.

Водолей

Карта недели: "Семёрка Мечей" (перевёрнутая). Скрытое становится явным. Неделя выводит на поверхность то, что раньше оставалось в тени. Возможны разоблачения или честные разговоры. Важно действовать без сарказма и обвинений. Искренность – лучший инструмент. Если правда касается вас, примите её спокойно. Если другого человека – проявите понимание. Чистота намерений сейчас важнее победы в споре.

Рыбы

Карта недели: "Десятка Кубков". Неделя приносит ощущение гармонии и эмоционального наполнения. То, во что вы вкладывали силы, начинает радовать. Даже внешние сложности не нарушают внутреннего спокойствия. Вы чувствуете, что движетесь в правильном направлении. Интуиция работает безошибочно. Это период благодарности, лёгкости и уверенности в своём пути.

