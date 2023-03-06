Все они не платят налоги, используя различные схемы уклонения, или вовсе выводят деньги из Украины с помощью иностранных платежных систем.

Реальный объем рынка азартных игр в Украине достигает 180 миллиардов в год, и только около 1% этой суммы попадает в государственный бюджет. Такие оценки были предоставлены Службой безопасности Украины во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию нарушений в сфере азартных игр.

Ежегодно бюджет недополучает около 12 млрд грн налогов от нелегального рынка азартных игр, сообщил руководитель экономической контрразведки СБУ Артем Шило, пишут "Украинские новости".

Так, легальные букмекеры и онлайн-казино за 2022 год уплатили около 730 млн грн налогов и еще 1,2 млрд грн лицензионных сборов. Это капля в море, учитывая количество нелегально работающих игорных залов, онлайн-казино и букмекерских контор, а также объем рынка по оценкам правоохранителей.

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Согласно данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, в Украине сегодня по лицензии работают только три букмекера, а среди онлайн-казино лицензию имеют лишь 12 операторов (еще четыре лицензии были аннулированы).

Параллельно с этим нелегально, по оценкам КРАИЛ, в Украине работают 1789 сайтов, предоставляющих услуги азартных игр, 55 сайтов с нелегальными лотереями, а также 606 нелегальных казино и залов игровых автоматов. Все они не платят налоги, используя разные схемы ухода, или вовсе выводят деньги из Украины с помощью иностранных платежных систем.

"Мы проверили на ВСК работу самого одиозного российского 1xBet. Я спокойно смог провести платеж через какую-то европейскую платежную систему, "прикрученную" к сайту", — сообщил в своем Facebook член ВСК, народный депутат Украины Алексей Жмеренецкий.

По оценкам профильной ассоциации Ukrainian Gambling Council, легальные операторы игорного бизнеса составляют всего 30% всего рынка, остальные 70% — это нелегальные сайты, не имеющие лицензий на работу.

"И почти все эти сайты продолжают работать! Правоохранительные органы утверждают, что блокировать сайты может только СНБО. 240 компаний находятся на рассмотрении СНБО. Однако органы также утверждают, что эта блокировка ничего не даст, ведь мгновенно будут созданы новые копии сайтов. А заблокировать перевод из банков на международные платежные системы, через которые работают нарушители, мы вроде тоже не можем, потому что это типа означает нарушение прав украинцев за рубежом, которые этими системами могут пользоваться", — возмутился нардеп Жмеренецкий.

Среди нелегально работающих в Украине операторов игорного бизнеса значительная часть либо российские, либо имеющие корни в стране-агрессоре. Крупнейшим из них считается российская букмекерская контора 1xBet, которая весной 2022 года даже получила две лицензии на работу в Украине, однако из-за значительного общественного резонанса и ряда журналистских расследований о том, что 1xBet может собирать персональные данные украинцев для передачи их российским спецслужбам, КРАИЛ аннулировала предоставленные лицензии.

Однако сегодня 1xBet продолжает нелегально работать в Украине через ряд веб-сайтов и зеркал, а также других контор-сателлитов, таких как PointLoto, FanSport и других. Выводя деньги из Украины, они "в том числе осуществляют финансирование терроризма в Украине", заявила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. Как добавил депутат Жмеренецкий, схемы, которые используют операторы нелегального игорного рынка, позволяют "гонять" деньги между Украиной и Россией".

Еще летом 2022 года Бюро экономической безопасности открывало уголовное производство на ООО "Твоя беттинговая компания", представляющая 1xBet в Украине, за уклонение от уплаты налогов, но судьба этого производства до сих пор остается неизвестной.