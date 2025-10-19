Эксперт рассказал, что евро станет объектом спекуляций.

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла динамично и в два этапа для гривни. Сначала спрос на доллар спровоцировал рост котировок, а потом сюрприз подбросила европейская валюта.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что в воскресенье, 19 октября, курс доллара в большинстве обменников и кассах отделений банков будет находиться в пределах - прием - 41,40-41,65 грн и продажа - 41,75-42 грн.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах – прием - 48,50-48,85 грн и продажа - 48,90-49,10 грн.

Видео дня

По его словам, евро снова будет главным объектом для спекуляций, так как разброс котировок покупок и продаж евровалюты в различных сетях обменников позволит наиболее продвинутым украинцам заработать.

"Обменники выставят спред по доллару в пределах 15-25 копеек, а по евро предпочтут его расширить чуть больше - до 20-30 копеек, а некоторые сети обменников и до 40-70 копеек на евро", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,76 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,76/41,79 грн/долл., а евро - 48,80/48,82 грн/евро.

