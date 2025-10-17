Курс гривни к евро установлен на уровне 48,76 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,76 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,76/41,79 грн/долл., а евро - 48,80/48,82 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 17 октября подорожал на 14 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар, а курс евро в банке сегодня вырос сразу на 30 копеек и составляет 49,20 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар. При этом курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составляет 49 гривень за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,28 гривни за евро.

