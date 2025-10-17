Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,28 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 17 октября, снизился на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 49,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,28 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,63 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,04 грн/евро, а курс продажи - 48,78 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 17 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

По отношению к евро гривня также несколько усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение ближайшей недели на валютном рынке может наблюдаться типичный октябрьский прирост активности импортеров. В этот период спрос иногда превышает предложение на 10-15%, но это естественная сезонная тенденция.

По его прогнозу, на следующей неделе коридоры валютных изменений составят 41,25-41,65 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро на наличном валютном рынке.

