Нацбанк укрепил гривню: официальный курс доллара и евро на 9 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,54 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 36 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,67/43,70 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,51/50,52 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 марта подешевел на 20 копеек и составил 43,95 гривни за доллар, а курс евро снизился также на 20 копеек и составил 51,15 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,35 гривни, а евро – по курсу 50,15 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом в обменниках Украины средний курс доллара составлял 43,84 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 43,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 51,25 гривны за единицу единой валюты, а курс продажи - 50,95 грн/евро.

