Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 10 апреля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,47 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,80 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,45/43,48 грн/долл., а к евро – 50,78/50,80 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 9 апреля подешевел на 8 копеек и составлял 43,72 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,20 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подорожал сразу на 43 копейки и составлял 51,17 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,40 гривни за евро.

При этом президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что курс доллара в Украине может ощутимо снизиться в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что, если стоимость нефти на мировых рынках будет снижаться, украинская гривня отреагирует ослаблением курса доллара. Евро, по прогнозу Дубаса, останется на текущем уровне, а доллар может подешеветь до 43,20–43,40 гривни уже в ближайшее время.

