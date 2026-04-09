Что будет с курсом доллара в Украине после Пасхи: прогноз банкира на 19 апреля

Экономика уже адаптировалась к росту цен на топливо, и влияние этого фактора в значительной степени исчерпано.

В Украине на следующей неделе не ожидается резких изменений курса доллара, несмотря на нестабильную ситуацию в мировой экономике.

Как отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, внутренний валютный рынок не всегда напрямую реагирует на глобальные тренды, ведь в значительной степени зависит от политики Национального банка.

"Геополитические угрозы, колебания цен на энергоносители, осторожность инвесторов и повышенное внимание к безопасным активам создают нервный фон, который напрямую влияет на международные валютные рынки. Но для Украины важно понимать главное: даже если доллар на мировых площадках получит дополнительный импульс к укреплению, внутренний валютный рынок далеко не автоматически повторит эту динамику", – сказал банкир.

Эксперт обратил внимание, что экономика уже адаптировалась к повышению цен на топливо, а эффект от этого фактора в значительной степени исчерпан. Поэтому пока нет предпосылок для резкого роста курса.

По словам Лесового, на наличном рынке пока сохраняется спокойная ситуация – дефицита валюты нет, а разница между курсами межбанка и наличного сегмента останется минимальной.

"Очереди у обменников и банковских касс сейчас практически исключены, а разрыв между курсом наличного сегмента и межбанковского рынка будет незначительным. К тому же весной спрос на валюту традиционно ниже, чем в конце года, когда население получает бонусы, годовые премии и другие дополнительные выплаты", – отметил эксперт.

В то же время курс евро может демонстрировать большую волатильность из-за зависимости от глобальной пары доллар/евро. По базовому сценарию соотношение будет колебаться в пределах 1,14–1,16 долл./евро, однако в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке возможно снижение до 1,10–1,12 и даже до 1,05.

Для Украины это означает, что основные курсовые изменения могут происходить именно из-за евро. В частности, снижение курса евро к доллару на 0,02 теоретически может удешевить евро на украинском рынке примерно на 0,85–0,90 грн.

"Поэтому ближайшая неделя, скорее всего, пройдет в пределах достаточно понятного коридора: около 44 грн за доллар и 51 грн за евро. А главным фактором стабильности останется не внешний фон как таковой, а способность НБУ и в дальнейшем сохранять управляемое равновесие на внутреннем рынке", – отметил банкир.

По прогнозу эксперта, на следующей неделе курс доллара будет находиться в пределах 43,5–44,25 грн на межбанке и 43,5–44,5 грн на наличном рынке. Евро будет колебаться в диапазоне 49,5–52 грн на межбанке и 50,5–52 грн в наличном сегменте.

Ежедневные курсовые изменения ожидаются незначительными: до 0,05–0,15 грн на межбанке и до 0,1–0,3 грн в розничном сегменте. Общие недельные отклонения не превысят 1–1,5%.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,47 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,80 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 4 копейки.

