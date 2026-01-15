Будет ли прыгать в дальнейшем курс доллара в Украине: прогноз банкира до 25 января

Курс доллара может вырасти на несколько десятков копеек, но так же быстро откатиться назад.

Конец января на валютном рынке можно охарактеризовать как "усталую стабильность". После активного декабря и эмоционального начала года рынок постепенно переходит к более спокойному режиму, где ключевую роль играет сезонность.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в течение недели валютные курсы будут оставаться в пределах уже знакомых декабрьско-январских тенденций. При активном участии Нацбанка резких движений в недельном разрезе не ожидается. В то же время ежедневные торги будут сохранять элемент неожиданности.

"Курс может вырасти на несколько десятков копеек, но так же быстро откатиться назад. Это не хаос, а следствие постоянного присутствия НБУ, который оперативно реагирует на избыточный спрос через валютные интервенции. В то же время ближе к концу месяца станет заметна роль экспортеров-аграриев, которые будут реализовывать валюту. Таким образом, рынок ожидает, что может существенно вырасти предложение, и таким образом несколько сравняться со спросом", - сказал эксперт.

Что касается курса евро, банкир отметил, что при стабильном соотношении доллара и евро на глобальных площадках (сейчас это 1,16-1,18) украинский рынок не будет иметь оснований для резких изменений курса евровалюты. И в ближайшие недели ожидается сохранение текущей пропорции между двумя ключевыми валютами.

Главная интрига последней декады января, по словам Лесового, заключается в постепенном снижении спроса из-за старта налогового периода – бизнес будет нуждаться в гривне, что автоматически увеличивает предложение валюты.

"В целом валютный рынок входит в фазу стабилизации, характерную для начала года. Сезонное выравнивание спроса и предложения уменьшает потребность в активном регуляторном вмешательстве. Это означает, что в ближайшее время валютная динамика будет оставаться сдержанной, а количество резонансных курсовых новостей существенно сократится", - прогнозирует банкир.

По его словам, с 19 по 25 января коридоры валютных изменений составят 42,6-43,6 грн/долл. и 49-50,5 грн/евро (на межбанке) и 42,8-43,5 грн/долл. и 49-50,5 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

Курс валют в Украине – последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,25 гривни. Курс наличных евро в обменниках составляет 50,80 грн/евро, а курс продажи – 50,55 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 23 копейки и составляет 43,58 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 50,85 гривни за евро.

