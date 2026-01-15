'ПриватБанк' поднял цены на валюту: сколько стоят доллар и евро 15 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,67 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 15 января, подорожал на 23 копейки и составляет 43,58 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 50,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,98 гривни, а евро - по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подорожал на 19 копеек до 43,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 50,76 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 15 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,12 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,26 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 43,56 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,10 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: