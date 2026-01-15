Доллар в банках снова пошел вверх: свежий курс валют в Украине

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,00 грн, а евро – 50,10 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 15 января, подорожал на 16 копеек и составляет 43,56 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,25 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,80 грн/евро, а курс продажи - 50,55 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 15 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,12 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривна также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,26 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что на следующей неделе наиболее вероятна умеренная стабилизация курса с короткими внутридневными колебаниями. Однако если снизится предложение валюты – например, из-за меньших поступлений от экспорта или крупных бюджетных выплат – возможны временные повышения курсов.

Вас также могут заинтересовать новости: