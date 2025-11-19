Курс гривни к евро установлен на уровне 48,74 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 20 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг составляет 48,74 гривн за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,09/42,12 грн/долл., а евро - 48,74/49,75 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - другие новости

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 19 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 42,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,30 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,50 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 19 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 42,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,65 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: