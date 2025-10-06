Курс гривни к евро установлен на уровне 48,27 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 7 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,27 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,31/41,34 грн/долл., а евро - 48,24/48,26 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 октября вырос на 10 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман отметил, что курс доллара может постепенно двигаться с текущих 41-41,5 грн/долл. до 42 грн/долл. на конец года и до 43 грн/долл. на следующий год, но больших колебаний Нацбанк не позволит, ведь, в первую очередь, через курс регулятор сдерживает инфляцию.

