Сохраняя сбережения только в валюте, можно потерять средства из-за инфляции.

На валютном рынке Украины сейчас наблюдается стабильность. Курсы доллара и евро колеблются в достаточно узком коридоре в пределах нескольких копеек ежедневно, и резких падений или взлетов не наблюдается.

УНИАН опросил финансовых экспертов, что сейчас выгоднее - переводить сбережения в валюту, продавать ее или вообще вкладываться в другие финансовые инструменты.

Что лучше покупать - доллары или евро - в Украине

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечает, что сохранение сбережений в валюте - неплохая опция, однако на этом не удастся хорошо заработать.

"Если просто держать деньги в валюте, то они, в принципе, сохраняются, но ничего на этом гражданин не заработает: максимум сохранит, а то еще немного потеряет, потому что если курс стабилен, а инфляция растет, то это уже потери", - сказал он в комментарии УНИАН.

Поэтому эксперт советует диверсифицировать свои вложения и приводит "рецепт":

Лучше всего держать какую-то часть, до половины, в валюте, а другую половину держать в надежных высоколиквидных ценных бумагах - это ОВГЗ, военные облигации, по которым в гривне платится 16-17% годовых. Этот вклад полностью гарантируется государством, а проценты значительно превышают инфляцию, и до 10% можно заработать на сбережениях.

В свою очередь, директор департамента казначейских операций и член правления Unex Bank Анна Золотько отметила, что в начале октября курс гривни, скорее всего, будет оставаться относительно стабильным, лишь с небольшими дневными колебаниями - благодаря большим поступлениям международной помощи и умеренной политике НБУ. Но ситуация может в любой момент измениться, поэтому не стоит ждать "идеального" момента для покупки или продажи валюты.

"Но внезапные геополитические шоки или задержки финподдержки могут вызвать кратковременные скачки, поэтому покупать или продавать доллары и евро можно в тех объемах, которые нужны именно сейчас, не тратя времени на поиски "идеального" предложения", - рекомендует банкир.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Гетман отмечает, что валютный рынок последние несколько лет стабилен из-за режима управляемой гибкости валютного курса, который ввел НБУ.

По его словам, курс может постепенно двигаться с текущих 41-41,5 грн/долл. до 42 грн/долл. на конец года и до 43 грн/долл. на следующий год, но больших колебаний Нацбанк не позволит, ведь, в первую очередь, через курс регулятор сдерживает инфляцию.

"Одна из главных задач регулятора - это удержание инфляции в пределах 5%, поэтому курс они будут держать до последнего. И у Нацбанка есть для этого все возможности, потому что золотовалютные резервы сейчас на рекордных уровнях, около 44 млрд долларов, что значительно выше, чем было в 20-х, 10-х или нулевых годах. Таким образом, ситуация абсолютно стабильная, прогнозируемая и резких движений не намечается", - резюмировал Гетман.

Что касается текущей ситуации, то, по словам Золотько, среднее официальное значение гривни на прошлой неделе составляло 41,28 грн/долл., что на 10 копеек меньше среднего значения предшествовавшей ему недели.

"Официальный курс на сегодня, первый понедельник октября, Нацбанк установил на уровне 41,22 грн/долл. Это также ниже, чем был понедельником ранее (41,47 грн/долл.), поэтому можно говорить, что стоимость американской валюты немного снизилась", - говорит эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,32 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,85 грн/евро, а курс продажи - 48,67 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 октября вырос на 10 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

