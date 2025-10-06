'ПриватБанк' поднял цены на валюту: курс доллара и евро 6 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 6 октября, вырос на 10 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подорожал на 18 копеек и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 6 октября, не изменился и составляет 48,78 гривни.

Нацбанк установил на понедельник официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к европейской валюте гривня также усилила позиции. Официальный курс евро установлен на уровне 48,38 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 6 октября не изменился и составляет 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также остался неизменным и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,20 гривни за евро.

