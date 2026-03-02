Валюта дешевеет в начале весны: какой курс доллара предлагают обменники и банки

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,95 грн, а евро – 50,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 2 марта, снизился на 6 копеек и составляет 43,41 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 51,38 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,23 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,11 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,28 грн/евро, а курс продажи - 51,02 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,87 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что у НБУ достаточно ресурсов, чтобы удерживать курсы в стабильном диапазоне.

Согласно его прогнозу, со 2 по 8 марта курс доллара будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

