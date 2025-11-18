С 2027 года году дефицит валюты частного сектора начнет сокращаться.

В ближайшие два года валютный рынок Украины будет оставаться контролируемым, а по базовому сценарию доллар может вырасти до 48 гривен.

Об этом рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева со ссылкой на прогнозы МВФ, Кабинета министров и НБУ.

По ее словам, несмотря на военные риски, заложенные макроэкономические параметры демонстрируют тенденции к постепенной нормализации рынка.

Мустафаева отметила, что в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство заложило среднегодовой курс 45,7 грн/долл. МВФ ожидает курс 45,4 грн/долл. в 2026 году и 47,5 грн/долл. - в 2027-м.

Хотя НБУ не публикует официального курсового прогноза, регулятор в октябрьском инфляционном отчете указывает: в 2026 году дефицит валюты частного сектора будет оставаться значительным, но с 2027 года начнет сокращаться.

"Это произойдет благодаря росту экспортной выручки - прежде всего агросектора, металлургии, ИТ-услуг и отдельных направлений машиностроения. В то же время импорт будет снижаться естественным путем, включая энергетические поставки", - объясняет Диляра Мустафаева.

Она также отметила, что предложение валюты в частном секторе будет расти, и с 2027 года ожидается существенное оживление притока инвестиций и долгового капитала. На валютный рынок вернется уверенность, что снизит спрос на наличную валюту.

Поддержка партнеров, по словам эксперта, будет оставаться критически важной: в 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 млрд долл. международной помощи, в 2027 году - 39 млрд долл. Эти объемы позволят избежать эмиссионного финансирования бюджета и в дальнейшем компенсировать дефицит валюты.

Главные угрозы для прогноза - военные: интенсивность обстрелов, разрушение инфраструктуры, снижение производственной активности, нерегулярность внешнего финансирования, а также углубление миграционных тенденций.

"Если базовые предположения оправдаются, в 2026-2027 годах курс доллара не выйдет за пределы 48 гривен. Рынок будет оставаться управляемым. Но все будет зависеть от хода войны и стабильности внешней поддержки", - резюмирует Диляра Мустафаева.

Прогноз курса валют в Украине

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в условиях сильного девальвационного давления на гривну, то есть когда она ежедневно дорожает, продавать имеющуюся наличную валюту нет смысла, а вот покупать ее сейчас будет целесообразно. Эксперт считает, что в 2026 году самый высокий потенциал роста курса к гривне остается у доллара США, а дальше идет евро.

На этой неделе на валютном рынке Украины ожидаются курсовые скачки, но паниковать гражданам не стоит, ведь рост курса доллара будет ситуативным, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет портал "Минфин".

По его прогнозу, на наличном валютном рынке курс покупки и продажи доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,60 до 42,50 гривен, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,70 до 42,40 гривен.

